كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، أن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.

وقال بوتين في كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة: «الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتاً إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات».

وأوضح أنه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيا. وأضاف: «نريد التعاون مع أوروبا تجارياً، لكنهم هم من فرضوا العقوبات، وما يحدث في أسواق الطاقة حالياً نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة، كما أن الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز، كما أننا مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقاً للعقود، إلا مصير خطي غاز نورد ستريم يجب أن يحدد».

وأشار إلى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة ويهدد البنى التحتية للطاقة. وذكر أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جداً، لافتاً إلى محاولات أمريكا للسيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.