وصل مستوى التضخم في تركيا إلى 83% على أساس سنوي، عند أعلى مستوى له في 24 عاماً. وبحسب البيانات التاريخية التي تعود إلى العام 1984، فإن هذا العجز هو الأعلى على الإطلاق.

وكشفت البيانات الرسمية، أن العجز في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 بلغ 73.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 146% عن العام السابق.

وقال معهد الإحصاء التركي: «إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46%، وعلى أساس سنوي كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%».

ووفقاً للأرقام والبيانات الرسمية التركية، التي تم نشرها مطلع أكتوبر 2022، فإن الفجوة الشهرية في الميزان التجاري وصلت إلى 11.2 مليار دولار، أي أقل بقليل من متوسط التقدير البالغ 11.3 مليار دولار.

وكانت آخر قراءة معلنة لمعدل التضخم في 5 سبتمبر الماضي، عند 80.21% في أغسطس 2022، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

يذكر أن عجز الميزان التجاري التركي اتسع ليصل إلى مستوى قياسي جديد في شهر أغسطس الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة واردات المعادن الثمينة.