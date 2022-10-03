تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم وسط تراجع في شهية المخاطرة في الأسواق، حيث يقيم المستثمرون البيانات الواردة بحثًا عن إشارات حول التوقعات الاقتصادية العالمية.

وكشفت بيانات «بلومبيرغ» تباطؤ وتيرة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، إذ سحب المستثمرون 17.6 مليون دولار من الصناديق خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بـ683.4 مليون دولار تم سحبها خلال الربع الثاني.

وبحسب البيانات، تراجعت البيتكوين بنسبة 0.48% عند 19170.62 دولار.

وانخفضت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «الإيثريوم» بنسبة 1.26% إلى 1288.90 دولار، كما هبطت الريبل 3.65% إلى 44.31 سنت.

وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 0.96% إلى 926.21 مليار دولار.