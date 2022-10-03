كشفت مصادر مطلعة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس، أن مجموعة «أوبك+» ستبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً، عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر الجاري. ويعد هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي، التي راوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً.وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): «إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعاً في الخامس من أكتوبر الجاري، في فيينا بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020، وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفراً لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظراً لقصر المهلة المتاحة». وذكر أحد المصادر، أن الاجتماع «يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية».وتجتمع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس الماضي، وتقلبات حادة في السوق.