أعلن «بنك أوف أمريكا»، أن أسواق الأسهم والسندات العالمية فقدت نحو 46.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ نوفمبر 2021.وأوضح أن هذه الخسائر تعود إلى رفع معدلات الفائدة وصدمة التشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.وأشار «بنك أوف أمريكا» إلى أن الخسائر في الأسواق العالمية لن تتوقف حتى ينهي الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع الفائدة بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى.وذكر البنك أن التراجع القوي أدى إلى عمليات تصفية قسرية في بورصة «وول ستريت»، ما قد يفسر الهبوط الأخير للأسهم.