بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن التعبئة الجزئية للجيش أُثيرت نزعات قلق من زيادة حدوث نقص حاد في إمدادات النفط والغاز، ما أدى لقفزة في أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الأربعاء، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار أو 2.88% مسجلة 86.35 دولار للبرميل.

وقال بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: «نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسيادتنا». موضحاً: «إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية».

وصرّح قائلاً: «أصبح جليّاً أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، إذ حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية».