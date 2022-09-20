تراجعت العملات المشفرة أمس (الإثنين) إلى مستويات قياسية، وانخفضت عملة «بيتكوين» لأدنى مستوى لها منذ عام 2020، بسبب تشدد الفيديرالي الأمريكي في رفع الفائدة.وانخفضت البيتكوين بنسبة 7.4% وأصبحت تتداول بسعر 18.370 دولارا، فيما تراجعت عملة إيثر بنسبة تصل إلى 6.6%، إذ تكافح من أجل الاحتفاظ بمستوى 1300 دولار. كما سجلت عملات مثل XRP وPolkadot خسائر أكبر.ويستعد المستثمرون لتقلبات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيديرالي المتوقع الأربعاء لمحاربة ضغوط التضخم. وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد السيولة التي يعتمد عليها قطاع العملات المشفرة.وكانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء، وقد ارتفع مقياس الدولار في علامات على توخي الحذر على نطاق أوسع.وتراجعت إيثر، ثاني أكبر رمز مميز، لأدنى مستوى في شهرين، بعدما شهدت قفزة منذ منتصف يونيو، مدفوعة بالضجيج حول ترقية شبكة بلوكتشين الخاصة بها (إيثريوم) لخفض استخدام الطاقة.وكانت عملة XRP التابعة لشركة Ripple Labs من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجعت بنسبة 13.5%. جاء ذلك وسط تقارير تفيد بأن الشركة ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفضلان إصدار حكم فوري في دعوى قضائية حول XRP.وانخفضت القيمة السوقية للرموز المشفرة بأكثر من 70 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية إلى 941 مليار دولار، وهو رقم بعيد كل البعد عن ذروة 3 تريليونات دولار في العام 2021، وفقاً لأرقام CoinGecko. وأدى تشديد السياسات النقدية وسقوط شركات التشفير ذات الرافعة المالية إلى حدوث تراجعات كبيرة في الأسعار هذا العام.