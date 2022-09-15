تراجعت الأسهم الخليجية والآسيوية والأوروبية، أمس، لتلحق بخسائر وول ستريت الحادة بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع، عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأسبوع القادم.وهبطت كافة مؤشرات أسواق الخليج في تعاملات أمس، إذ انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.12%، إلى 11949 نقطة.وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.04، إلى 3421 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.18%، إلى 9968 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت 0.34%، إلى 8460 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة مسقط 0.14%، ومؤشر سوق البحرين 0.01%، ومؤشر بورصة قطر 1.96%، إلى 13054 نقطة. وتعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط لها منذ 3 أشهر، مقتفية أثر خسائر وول ستريت خلال الليل، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي، على ما يبدو، التدخل في سوق العملات على المعنويات.وانخفض المؤشر نيكاي 2.95% بعد فترة وجيزة من الفتح وأغلق على تراجع بواقع 2.78% عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي، أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصاً لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 1.97% في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو الماضي.وفي الأسواق الأوروبية، انخفض المؤشر ستوكس 600 بنحو 0.3%، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 %. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1%.