أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكتيكات الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا فشلت واقتصاد البلاد ينمو.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي طال الشؤون الاقتصادية: «تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه ضد روسيا لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع ولهم أيضا».

وأشار بوتين إلى أن تنفيذ مجموعة من الإجراءات في روسيا لدعم الاقتصاد الوطني منع حدوث ركود اقتصادي وساهم في استقرار التضخم.

وأكد بوتين أن «مؤشر التضخم سيواصل التراجع في روسيا، وقد تباطأ انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي». وأعاد بوتين التأكيد على أن الاقتصاد الروسي يسير على مسار النمو.