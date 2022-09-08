ارتفع سعر الدولار أمام الجنية المصري، اليوم «الخميس»، بقيمة 4 قروش في البنوك العاملة المصرية ومكاتب الصرافة، بعد ارتفاعات سجلها أمس بقيمة 3 قروش، ليصل إجمالي الزيادة 7 قروش خلال يومين، بينما سجلت قيمة الزيادة منذ تولي حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي نحو 16 قرشاً.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بعد الزيادة خلال الساعات الماضية، 19,21 جنيه للشراء، و19,31 جنيه للبيع، وسط توقعات بارتفاعات أخرى للعملة الخضراء خلال الأيام المقبلة.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الدولار، وهل من المتوقع أن ترتفع مجددا، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من الوارد أن يرتفع سعر الدولار الفترة القادمة، وأن هذا الانخفاض في سعر الجنيه جاء نتيجة تراجع بعض إيرادات السياحة، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، والعامل الأخر هو ارتفاع تكفله الاستيراد، والعامل الثالث هو انخفاض وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً على تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يستمر في الارتفاع ليتخطى حاجز الـ 20 جنيهاً.

وأضاف فى تصريحات له، أنه لزيادة سعر الجنيه يجب زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والعمل على تخفيف حجم الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات، وعودة حجم السياحة مرة أخرى، مشدداً على أنه من الصعب تعويم الجنيه مرة أخرى، لأن الوضع لا يحتمل انخفاضاً في السعر أكثر من ذلك.