هبط سعر اليورو اليوم دون 0.99 دولار، في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلاً منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت غازبروم (الجمعة) الماضية أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم، التي كان من المقرر استئنافها (السبت) بعد عملية صيانة، ستتوقف بالكامل إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا، فيما اعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس الماضي حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة، المسجل في مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث.

من ناحية أخرى، هوت الأسهم الأوروبية اليوم على خلفية تمديد روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1؛ ما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات للإعلان عن إجراءات طارئة. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.8%.