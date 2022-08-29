كشف تقرير حديث، أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق اتفاق تأشيرات الدخول مع روسيا، وأن القادة الأوروبيين يناقشون ما إذا كانوا سيشددون قيود التأشيرة على الروس، الذين يرغبون في زيارة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«فايننشال تايمز».ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم في براغ، لمناقشة المسألة المزعجة المتمثلة في زيارة الروس لأوروبا، بينما يدير قادتهم حرباً شرسة في أوكرانيا.وبعد أن علقت حكومات الاتحاد الأوروبي الاتصالات الجوية مع روسيا رداً على غزو أوكرانيا في فبراير، أصبحت استونيا وفنلندا على وجه الخصوص بوابات لآلاف الروس لدخول الاتحاد الأوروبي كل شهر.ويستفيد الكثير من التأشيرات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والتي تسمح بالسفر عبر منطقة شنغن التي تضم 26 دولة، وفقاً للسلطات الفنلندية، وتعد النمسا واليونان والمجر وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الرئيسية التي تصدر تأشيرات شنغن للروس.وكتبت ماري دومولين للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مؤسسة فكرية، «يبدو أنه من غير المقبول أن يتمتع الروس بالعطلات في الفنادق الفخمة، ورحلات التسوق في عواصم الاتحاد الأوروبي، بينما يعاني الأوكرانيون ويموتون في حرب روسيا».