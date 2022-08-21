أضرب عمال ميناء فيليكستاو البريطاني، اليوم (الأحد)، عن العمل لمدة 8 أيام للمطالبة برفع الأجور، حسبما ذكره موقع بي بي سي.

وذكرت نقابة عمال الميناء أن نحو 1900 عامل يشاركون في الإضراب الذي يستمر 8 أيام، في أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة.

وقالت النقابة إن الإضراب سيستمر حتى الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي من أيام الإضراب الثمانية. ويعد الإضراب الأول من نوعه في الميناء منذ 30 عاما، حيث يعمل نحو 2500 شخص في تسيير نحو 48 % من تجارة الحاويات في المملكة المتحدة، حسب الشبكة.

وقال متحدث باسم الميناء، بول ديفي، إن الإضراب «مخيب للآمال»، مؤكدا رفض العمال عرضا من الشركة المشغلة برفع الأجور بنسبة 7 %، إضافة إلى حصول كل عامل على مبلغ لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني (591 دولارا).

وتشهد بريطانيا موجة إضرابات شملت عمال السكك الحديدية ومترو الانفاق وسائقي القطارات، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.