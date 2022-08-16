ارتفع مؤشر الدولار خلال تداولاته أمس (الإثنين) وسط مخاوف بشأن الركود العالمي عززتها بيانات اقتصادية صينية ضعيفة.وجاءت بيانات الناتج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة بأقل من التوقعات خلال يوليو هذا، وخفض البنك المركزي الصيني بشكل مفاجئ معدل إقراض رئيسي.وأوضح «توماس باركين» رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشبكة «سي إن بي سي» (الجمعة) أنه يرغب في رؤية التضخم يتجه نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لبعض الوقت قبل التوقف عن رفع الفائدة.وتراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية 0.6% إلى 1.0197 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني مقابل 0.44% ليسجل 1.2085 دولار، في تمام الساعة 3:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.كما انخفضت العملة الأمريكية مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.25% إلى 133.08 ين، بعدما نما الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.55% إلى 106.213 نقطة.