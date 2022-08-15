يعتزم حزب العمال، مطالبة حكومة المملكة المتحدة بإلغاء خطط إزالة سقف أسعار الطاقة، مما يفرض على ليز تروس وريشي سوناك - كلاهما يتنافس على منصب رئيس الوزراء - ضرورة وضع مقترحات ملموسة للتخفيف من حدة ما قد يكون أكبر أزمة تكلفة المعيشة في البلاد منذ عقود.وذكرت صحيفة الجارديان، أن زعيم حزب العمال كير ستارمر سيطلب من الحكومة اليوم (الإثنين) إخبار المنظم «أوفغيم» تجميد الحد الحالي البالغ 1.971 جنيه إسترليني (2.390 دولار) المُطبق على فواتير الأسر.وتوقعت شركة استشارات الطاقة البريطانية كورنوال إنسايت، ارتفاع قيمة الفاتورة السنوية للأسر في أكتوبر إلى أكثر من 3.500 جنيه إسترليني، وأكثر من 4.200 جنيه إسترليني في الربع الأول.