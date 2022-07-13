ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على النفط في البلدان المتقدمة يتباطأ بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً استجابة لأسعار الوقود القياسية، رغم أنه ظل مرناً في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت الوكالة التي يقع مقرها في باريس أن الطلب على النفط يتباطأ مع تعثر الاقتصاد، لكنها حذرت من أن التوقعات لسوق النفط غير مؤكدة نظراً إلى التهديدات على الإمدادات في روسيا.

وأضافت الوكالة في تقريرها: «بدأت تكاليف الوقود المرتفعة والبيئة الاقتصادية المتدهورة ببطء في تهدئة نمو الطلب على النفط بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأضافت: تقلّص الطلب على النفط بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل، حيث سجلت كل من الأمريكتين وأوروبا وآسيا انخفاضاً موسمياً أكبر من المعتاد».

وأشارت إلى انخفاض الطلب على النفط في أبريل بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو انخفاض يعادل ضعف النمط الموسمي المعتاد، وعلى المستوى العالمي تم تعويض ذلك إلى حد ما من خلال زيادة الطلب في آسيا.

وأوضحت أن الطلب على النفط سيستمر في التوسع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عامي 2022 و2023، ويرجع ذلك أساساً إلى انتعاش الاستهلاك بعد ذروة جائحة فايروس كورونا.