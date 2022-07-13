الدولار يتجاوز اليورو لأول مرة في 20 عاما اقتصاد الأربعاء 13 يوليو 2022 17:20 عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@ 4660 مشاهدة اليورو تراجع بنسبة 12% في 2022 -A +A عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@ تخطى الدولار خلال تداولاته اليوم (الأربعاء) مستوى اليورو لأول مرة منذ 20 عاما، وأصبحت قيمة الدولار الواحد نحو 1.0002 يورو كأعلى مستوى منذ عام 2002، لتبلغ خسائر اليورو في العام الحالي 2022 نحو 12%، وأصبح سعر صرف اليورو نحو 3.749 ريال.< Previous PageNext Page > اليورو الدولار صرف العملات الدولار يتجاوز اليورو سعر صرف اليورو سعر صرف الدولار اليورو أدنى من الدولار لأول مرة