تخطى الدولار خلال تداولاته اليوم (الأربعاء) مستوى اليورو لأول مرة منذ 20 عاما، وأصبحت قيمة الدولار الواحد نحو 1.0002 يورو كأعلى مستوى منذ عام 2002، لتبلغ خسائر اليورو في العام الحالي 2022 نحو 12%، وأصبح سعر صرف اليورو نحو 3.749 ريال.