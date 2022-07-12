كشفت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا ستبدأ خلال أشهر عبر اجتماعات افتراضية.

وأضافت ميلينغ: «إنه لشيء عظيم أن نبدأ هذه المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة وطموحة بين الجانبين»، مؤكدة العمل بجد لإنجاح هذه المفاوضات، وفقاً لـ«العربية».

وبيّنت أنه سيتم العمل بهذه الاتفاقية خلال العام القادم، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد تشجيع السفر والزيارات بينها وبين دول الخليج.

وعن رأيها في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، خصوصاً موضوع الأمن الغذائي العالمي، قالت ميلينغ إن بريطانيا تعمل على ضمان إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وأضافت أن من غير المقبول أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب، لافتة إلى أن ذلك سيضع العالم والناس الذين لديهم أصلاً مشاكل في تأمين الغذاء في مشكلة أكبر.