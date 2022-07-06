طرح البنك المركزي المصري، النقود الجديدة من فئة العشرة جنيهات البلاستيكية «لبوليمر» في السوق المحلية، وتم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة بـ«العاصمة الإدارية» شرق القاهرة، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وتصنع النقود البلاستيكية «البوليمر» من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيك بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى، فيما أكدت مصادر بنكية مصرية أن النقود المصنوعة من مادة البوليمر، أقل تكلفة من النقود الورقية والمعدنية، وعمرها الافتراضي أطول من النقود العادية، وتتميز بالقوة والسمك، وتساعد على محاربة تزوير العملة، كما أنها صديقة للبيئة، ويصعب الكتابة عليها.

وأضافت المصادر أن من مميزات النقود البلاستيكية مقاومة للمياه، والرطوبة لا تحمل الميكروبات ولا تنقل الفيروسات، ويعد استخدامها في مصر أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق، وطرحها في الأسواق يأتي في ضوء حرص البنك المركزي المصري، على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.