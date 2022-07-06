أعلنت إحدى شركات الطيران الأوروبية أمس (الثلاثاء)، رفعها دعوى إفلاس في الولايات المتحدة، محذرة من تأثير إضراب الطيارين على مركزها المالي وسيولتها.وانهارت محادثات الأجور بين الشركة وطياريها أمس الأول (الاثنين)، ما أدى إلى إضراب زاد من فوضى السفر في جميع أنحاء أوروبا مع بدء فترة ذروة العطلة الصيفية، وفقاً لـ«CNBC».وبينت الشركة في بيان لها أمس (الثلاثاء) أنها ستواصل خدمة عملائها طوال عملية الإفلاس، على الرغم من أن إضراب الطيارين يؤثر على جدول رحلاتها.وأضافت أن الغرض من الدعوى هو تسريع خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها في فبراير.