تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال شهر مايو إلى أدنى مستوياته هذا العام، بدعم من نمو الصادرات، مما يعزز توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام.وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس (الثلاثاء) انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 2.2% إلى 104.3 مليار دولار خلال شهر مايو، مقارنة بالتوقعات البالغة 104.8 مليار دولار، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال هذا العام حتى الآن.وارتفعت الصادرات الأمريكية من السلع بنسبة 1.2% إلى 176.6 مليار دولار خلال شهر مايو، بينما استقرت الواردات عند 280.9 مليار دولار، بدفعة من انخفاض الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية 2.4%، مقابل ارتفاع واردات الإمدادات الصناعية 2.2%.وزادت مخزونات التجزئة بنسبة 1.1% خلال مايو إلى 705.3 مليار دولار على أساس شهري، مع قيام الشركات بتخزين البضائع وسط ضعف سلاسل التوريد، كما قفزت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 2%.ومن المقرر صدور بيانات التجارة الأمريكية الكاملة، التي تتضمن ميزان الخدمات في السابع من شهر يوليو القادم.