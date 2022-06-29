واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الارتفاع خلال تعاملاته أمس (الثلاثاء)، وسط مخاوف بشأن نقص تدفقات الغاز الروسية إلى أوروبا، مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد حاجة الدول إلى إمدادات الطاقة اللازمة للتدفئة.وحذر مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون (الإثنين)، من إمكانية عدم وجود إمدادات كافية في جميع أنحاء العالم لتعويض نقص التدفقات الروسية بالكامل، مما قد يؤدي إلى ملء مخازن الغاز لدى الاتحاد الأوروبي بأقل من 75% بحلول الأول من نوفمبر، دون الهدف البالغ 80%، وفقا لـ«بلومبيرغ».وذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن قادة مجموعة الدول السبع يسعون لوضع سقف لأسعار النفط والغاز الروسي بهدف خفض عائدات روسيا من النفط والغاز، وتقليل الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة، عن طريق فرض قيود على توافر الخدمات الأوروبية، بما في ذلك التأمين على شحنات النفط الروسية.وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم يوليو بنسبة طفيفة 0.15% إلى 129.65 يورو لكل ميغاواط، في تمام الساعة 3:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما صعدت 0.70% في وقت سابق من التعاملات.