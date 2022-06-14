أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده حريصة على ضبط أسعار السوق. وقال خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني أمس، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية: «إننا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة، واتخذنا قرارا بعدم زيادة أسعار الكهرباء، وهذه ثالث مرة أجلنا الزيادة، حتى لا نزيد على الناس حملاً، وهناك 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة».وأضاف: «الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء على الشعب، وبرنامج الكهرباء تم تأجيله، مع العلم أن تكلفة إنتاج الطاقة زادت، الغاز الذي كان يستخدم لإنتاج الكهرباء ثمنه زاد 4 مرات».ورحب الرئيس المصري بالشراكة مع القطاع الخاص، مقدراً جهوده في عملية التنمية، موضحاً أن صناعة اللحوم صناعة كبيرة، وليست مجرد تربية للماشية فقط، موضحا أن تلك الصناعة لها تكاليف عالية، والقطاع الخاص لديه آليات عمل وإجراءات أفضل من التي لدينا، وأفاد بأن الإنتاج الحيواني المصري لو تم تعظيمه تماشيا مع الزيادة السكانية كان من الممكن أن تتم السيطرة على أسعار اللحوم، لافتا إلى أن الحلم المصري يكتمل بتحويل كل بيت مصري إلى مشروع صغير.