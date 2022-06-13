أفاد موقع إيران إنترناشونال الإخباري بأن صادرات إيران من النفط الخام والغاز المكثف تراجعت إلى النصف؛ بسبب المنافسة مع روسيا في الأسواق الآسيوية.

ونقل الموقع عن شركة البيانات «كبلر»، التي تقدم خدمات تتبع الناقلات، إن التقديرات الأولية تظهر أن النفط الخام الإيراني ومكثفات الغاز التي تم تحميلها في مايو الماضي كانت نحو 400 ألف برميل يوميًا، فيما كان 820 ألف برميل في أبريل، و908 آلاف برميل في مارس.

وقد تراجعت صادرات النفط الروسية إلى الغرب منذ بداية مارس بسبب العقوبات المفروضة على غزوها العسكري لأوكرانيا، وزادت موسكو صادراتها إلى أسواق شرقي آسيا لتعويض تلك الصادرات.

وقد عرضت روسيا خصم 30 دولارًا للبرميل في الأسواق الآسيوية، بزيادة 10 دولارات عما تقدمه إيران للعملاء الآسيويين، وخصوصا الصين.

وقد تقطعت السبل بنحو 40 مليون برميل من النفط الإيراني في المياه الشرقية، ولا سيما سنغافورة، من مارس إلى منتصف مايو الماضيين، في انتظار العثور على عملاء.

وهكذا، تُرك ما يزيد على نصف النفط الذي شحنته إيران في مارس وأبريل بلا عملاء.