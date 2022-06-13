عبّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا عن «تفاؤل حذر» إزاء تمكّن المؤتمر الوزاري للمنظمة من الاتفاق على موضوع أو اثنين على الأقل من المواضيع التي سيبحثها خلال اجتماع يستغرق 3 أيام في جنيف.وقالت نغوزي في تصريح صحفي قبل ساعات فقط من بدء الاجتماع: «الطريق لن يكون سهلاً، يجب أن نتجنبها ونعرف كيف يمكن الاتفاق على ملف أو اثنين».ويفتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من 4 سنوات (الأحد) على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد لقاح كورونا، لكن الخلافات لا تزال كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.وتعمل منظمة التجارة العالمية على أساس الإجماع، ويكفي أن يعارض عضو واحد لكي ينسف كل الملف.ويعكس مشروع إعلان وزاري هذا القلق، حيث تعد فيه الدول الأعضاء الـ164 «باتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل التجارة وتحسين عمل ومرونة أسواق الأغذية والزراعة المستدامة بما يشمل الحبوب والأسمدة وكذلك منتجات زراعية أخرى».