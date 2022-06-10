عكست أسعار النفط مسارها أمس (الجمعة) بعد أن تحولت لتحقيق مكاسب لتظل قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر. وتعرضت الأسواق في بداية التعاملات لمخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة «كوفيد-19» في شنغهاي، وتأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 0.76%، إلى 124 دولارا للبرميل، بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو 0.72%، إلى 122.39 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5% الخميس. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وعادت مدينتا شنغهاي وبكين إلى حالة التأهب في مواجهة كوفيد-19 (الخميس) بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي، أكبر مركز اقتصادي في الصين، قيود إغلاق جديدة وأعلنت المدينة جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.

ويقول محللون إن الخسائر كبحتها توقعات بأن نقص المعروض العالمي سيستمر مع طلب أمريكي قوي على الوقود وزيادة في إنتاج الخام من جانب «أوبك+».