على مدار العام الماضي، أحدثت شركة HONOR تأثيراً كبيراً في سوق الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، وقدمت مجموعة من المنتجات الجديدة والمذهلة بتقنيات متطورة وميزات مبتكرة لمساعدة المستهلكين ليكونوا أكثر إنتاجية، والتمتع بتجارب ترفيهية غامرة واكتشاف أقوى التقنيات الحديثة.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة المحللين الموثوقة Canalys: احتلت علامة HONOR المرتبة الأولى بين العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين ونجحت في تحقيق نمو سنوي قدره 205% وشحن 15 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا تشاو لايكون، في مقابلة مع مراسلي «عكاظ» في مكتب HONOR في السعودية: «وصلت HONOR إلى القمة في الصين لأول مرة بعد أقل من عام ونصف من الانفصال، وفي الأسواق السعودية، حققت HONOR أيضًا نجاحًا كبيرًا، زادت مبيعات HONOR 50 بمقدار 4 مرات مقارنة بمنتجات الجيل السابق، مشيرا إلى أن HONOR X8 حقق أكثر من 8000 جهاز في مرحلة الطلب المسبق لمدة 7 أيام، وكان الجهاز الأفضل أداءً مقارنة بالأجهزة المنافسة الأخرى».

وأضاف: «تؤكد HONOR تبني إستراتيجية «1+8+N» للمنتجات، والتي تركز على الهواتف الذكية باعتبارها جوهر النظام الأساسي مع تطوير المنتجات الأخرى ذات الصلة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والشاشات الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية الذكية وأجهزة التوجيه (الراوتر) بهدف خلق عالم ذكي جديد للجميع. سنطرح هذه المنتجات تدريجياً في السوق السعودي».

وتابع تشاو لايكون: «تهدف HONOR إلى أن تصبح علامة تجارية عالمية مبدعة للتكنولوجيا وتمكين حياة ذكية عبر جميع السيناريوهات وجميع القنوات، لجميع الأشخاص. لتحقيق ذلك، نقوم بتحديث مجموعة منتجاتنا وعملياتنا الداخلية لتقديم منتجات مصممة خصيصًا للمستخدمين المتميزين والعامة. تعد سلسلة HONOR Magic الرائدة المتميزة شهادة على أفضل التقنيات المبتكرة في فئتها. تحدد سلسلة HONOR من الفئة الراقية معايير الصناعة بتصميمها الجمالي وتجربة المستخدم الفائقة، بينما تمثل سلسلة X إمكانية الوصول إلى تقنيتنا للجميع».

وأضاف تشاو لايكون: «في المملكة العربية السعودية، سنتعاون أكثر فأكثر مع وسائل الإعلام المحلية والعلامات التجارية المحلية لتعزيز العلامة التجارية HONOR. من حيث القنوات، نحن نتعاون بشكل كامل مع جميع شركاء القنوات المحلية المهمين. يمكن للمستهلكين شراء وتجربة منتج HONOR من جميع الأسواق. نهدف إلى افتتاح متجر واحد HONOR Premium في السعودية وأكثر من 1,000 متجر شريك في السنوات الثلاث المقبلة لتقديم تجربة رائعة للمستهلكين. للمضي قدمًا في ضمان حصول المستهلكين على أفضل دعم، قدمنا مجموعة واسعة من خيارات الدعم والإمكانيات التي تشمل مراكز خدمة الصيانة المعتمدة ومراكز خدمة العملاء عبر الإنترنت وموقع الويب وتطبيق للخدمة الذاتية.»

بالإضافة إلى ذلك، يسلط تشاو لايكون الضوء على أنه سيتم إطلاق سلسلة HONOR Magic 4 الرائدة وأفضل هاتف في سلسلة الـ X-هاتف HONOR X9 في السعودية قريباً، حيث تم تصميم HONOR X9 بحواف نحيفة للغاية بحجم 1.05 ملم، مما يوفر نسبة استثنائية للشاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 94٪، وشاشة عرض كاملة مقاس 6.81 إنش ومعدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 695 5G، وشحن سريع من HONOR بقوة 66 واط وبطارية طويلة الأمد بحجم 4800 ميلي أمبير، مع سعة تخزين كبيرة 8 + 256 جيجابايت، ويعتبر HONOR X9 خيارًا مثاليًا للمبتدئين والمحترفين والطلاب.

وأوضح أن HONOR Magic4 Pro هو أفضل اختيار لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز مع إمكانات كاميرا وفيديو غير عادية وخصوصية شاملة وميزات رائدة في الصناعة.