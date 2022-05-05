واصل مؤشر الدولار في بداية تداولاته أمس (الأربعاء) التراجع عن أعلى مستوى في 20 عاما قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد أسعار الفائدة.وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6% بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما.وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في شهر مارس الماضي، من المتوقع أن يزيدها أيضا لمرتين متتاليتين خلال الاجتماعين المقبلين.ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة 5% إلى أن وصل إلى 103.93، لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3% عن تلك المستويات.وكانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار، وتم تداول اليورو أمس (الأربعاء) عند 1.0512 دولار.