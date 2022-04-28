في الأونة الأخيرة أعلن الرئيس التنفيدي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا إيلون ماسك أنه يفكر بجدية لإنشاء منصة تواصل إجتماعي خاصة به، ويرجع السبب في ذلك في أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد فشل في الالتزام في التعبير بحرية الرأي من خلاله.

وصرح إيلون ماسك بأن تويتر يعمل بالأمر الواقع وكأنه ميدان عام، حيث أن الفشل في الالتزام بمبادئ الحرية والتعبير عنها مما لا شك فيه أنه يقيد الحرية.

إيلون ماسك ينادي بالحرية

في الآونة الأخيرة وبالتحديد في 25 مارس غرد إيلون ماسك على حسابه الشخصي على تويتر بأن حرية التعبير ضرورية من أجل ممارسة ديمقراطية فعالة، وقد أشار إيلون ماسك إلى تويتر في تغريده متسائل هل أن تويتر ملتزم بمبدأ التعبير عن الحرية أم لا؟

وفي الأسبوع الماضي صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بأنه أخبرت أحد القضاة بأن تغريدات إيلون ماسك حول شركة تسلا ستظل تحت التحقيقات الحكومية حتى إن قامت المحكمة بإلغاء اتفاقه مع شركة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الذي تم عقده في عام 2018.

ولكن إيلون ماسك ما زال يواصل جهوده لإنهاء إشراف الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على منشوراته على تويتر، وذلك لأنه صرح أن ذلك يعتبر تعدي على حقوقه في حرية التعبير عن الرأي، هذا بالإضافة إلى أن إيلون ماسك طالب المحكمة بمنع استدعاء فرد من قبل منظم الأوراق المالية من أجل مراجعة تغريداته على تويتر.

ووفقا للتسوية التي تمت بين بين لجنة الأوراق المالية والبورصات المختلفة sec ستقوم الجهة التنظيمية لجمع الأموال بتوزيع الأموال التي جمعها من إيلون ماسك وشركة تسلا، وتوزيعها على رجال الأعمال الذين قاموا بشراء أسهم شركة تسلا وخسارتها بعد أن أعلن ماسك أنه ينوي أن يقوم بشطب الشركة من البورصة.

فشل المنصة الأجتماعية لدونالد ترامب

لقد قام ترامب بإطلاق منصة اجتماعية خاصة به في 21 من شهر فبراير لعام 2022، ولكن لسوء الحظ فإن البداية لإطلاق هذه المنصة والتي سماها باسم Truth social كانت متعثرة، وقد يبدو الأمر أنها متعثرة حتى هذه اللحظة، ويرجع السبب في ذلك في أنها فاشلة حيث أن التقنية فيها سيئة للغاية، بالإضافة إلى أن المشاكل تتزايد وتتراكم عليها يوماً بعد يوم.

كما يوجد الكثير من المشاكل المختلفة مثل عدم وجود جمهور لهذه المنصة، وكذلك حقوق النشر بالأشخاص الموجودين على المنصة، وتعتبر هذه المنصة الخاصة بدونالد ترامب لا يوجد عليها أي جمهور ولا يوجد ترامب نفسه، والذي قام بنشر منشور له منذ ثلاثة أسابيع مضت، وقد يرجع السبب في ذلك وفقاً لم صرح به ترامب أن هذه المنصة غير جاهزة في الوقت الحالي، وذلك وفقاً لم صرحت به أحد الصحف الأمريكية، وإعلانها غضب الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب من فشل المنصة الخاصة به.

وأكثر ما أثار غضب ترامب هو تقديم المدير التنفيذي التقني لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا استقلاته وتقريباً بعد شهر من إطلاق منصة ترامب، وكان أنه من المفترض أن تكون هذه المنصة متاحة للجميع في نهاية شهر مارس الجاري، وها نحن قد مر أسبوع علينا في شهر أبريل ولا يوجد أي أثر لهذه المنصة.

وتعتبر منصة Truth social التي قدمها ترامب للعالم كأحد المنافسين لشركات التواصل الاجتماعي المختلفة بمثابة منصة فاشلة، وجاء ذلك بعد أن كانت البداية جميلة لهذه المنصة، حيث كانت تسجل أكثر من 170000 عملية تنزيل للبرنامج في اليوم، ثم بعد ذلك بدأت تواجه الشركة الكثير من المشاكل مثل العمليات المعقدة لتسجيل الدخول، والخطأ في السائل بين المستخدمين، هذا بالإضافة إلى الشعار الخاص بهذة المنصة، والذي يشبه في شكله شعار شركة Trailer وهي أحد الشركات البريطانية في مجال الطاقة الخضراء.

في الوقت الحالي يوجد أكثر من نصف مليون مستخدم على منصة truth social، ولا يمكن تنزيل هذا البرنامج على أي تليفون خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتوفر على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

ويبدو في النهاية أن اسم دونالد ترامب لم يكن كافي بالإضافة إلى وجود الثورة الضخمة التي تمتلكها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا والتي تقدر بـ 1.25 مليار دولار في أرض مليئة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دخول إيلون ماسك لمجلس إدراة شركة تويتر

في حالة أنه يمكن لترامب استعادة حسابه الشخصي على التويتر ما زالت ممكنة، ولكنها تبقى في إطار التكهن في هذا الأسبوع وفي خلال 24 ساعة، وهنا يأتي السؤال لماذا يحدث ذلك؟.

والإجابة تكمن في أنه على مدار ال24 ساعة السابقة أصبح إيلون ماسك من مستخدم ليتويتر إلى مساهم فيها، وانتقل إلى مجلس الإدراة، بل أصبح مديراً لها، لذلك لا يمكن بتنبؤات إيلون ماسك حول توجيهاته لتويتر أبداً، لذلك فإن أمر ترامب في استعادة حسابة على تويتر لم يتم حسمه حتى الآن.

ويعرف الذي قام به إيلون ماسك في العالم بعدم إهدار الوقت في عالم التقنية، حيث أنه في يوم 4 من الشهر الجاري لعام 2022 بدأ العالم كله أن يتحدث عن إيلون ماسك، وامتلاكه بنسبة 20% لأسهم تويتر، حيث ساهم بمبلغ 2.9 مليار ودلار أمريكي في رصيد الشركة.

وفي يوم 5 أبريل 2022 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغروال عن دخول ماسك في رئاسة مجلس الإدراة لتويتر، وفي أقل من 24 ساعة بعد إعلان هذا الخبر أصبح كلاً من ماسك وسبيس أكس من الشخصيات القوية والفعالة في شركة تويتر.

ولقد استحوذ إيلون ماسك على شركة تويتر من خلال شراؤه لأسمها بالشكل التقليدي، حيث أنه تم ذلك دون استشارة توتير، وكان من غير المتوقع أن تفتح تويتر أبواب مجلس إدراتها أمام إيلون ماسك، وصرح المختصون بأن هذه القرارت جاءت لكي لا يستحوذ إيلون ماسك على أسهم تويتر بشكل كامل، ويرجع السبب في ذلك في كونه عضو في مجلس إدارة تويتر لا يمكنه أن يمتلك أكثر من 14.9% من أسهم الشركة.

استحواذ ماسك على أسهم تويتر

مما لا شك فيه أن استحواذ إيلون ماسك على الكثير من أسهم شركة تويتر سيجعل الأمر مختلف تماماً في المستقبل، ويرجع السبب في ذلك في أن لا أحد يعلم ما يمكن أن يقوم بفعله ماسك على الإطلاق، بالإضافة إلى أن إيلون ماسك لم يتردد ولو لحظة واحدة من استشارة أكثر من 80 مليون شخص متابعين له على حسابه الشخصي تويتر حول توفير خاصية إمكانية التعديل في تغريداتهم بعد نشرها.

وقد علق باراغ أغروال الرئيس التنفيذي للمنصة الإجتماعية تويتر رداً على تغريدة إيلون ماسك أن نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة للغاية فالرجاء التصويت بعناية وحرص.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بإيلون ماسك، وكيف سيغرد على تويتر دون قيود بعد أن أصبح مساهماً فيها بعد ما كان مستخدم لها، وكيف لا يمكن لأحد معرفة ما يحدث في عقل إيلون، ونود أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تودون معرفته حول هذا الموضوع