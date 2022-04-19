خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2022، بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2%.وأكد البنك الدولي أن العامل الأساسي لتخفيض النمو يعود للانكماش الاقتصادي المتوقع بـ 4.1%، في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، إلى جانب الإغلاقات في الصين لكبح تفشي فايروس كورونا في البلاد، تعتبر من أهم العوامل التي تضغط حاليا على النمو.وكانت ثلاثة بنوك عالمية هي UBS و«باركليز» Barclays و«ستاندرد تشارترد» Standard Chartered، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة بعد الإغلاق الاقتصادي للبلاد بسبب تفشي الوباء.وخفض بنك UBS توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.2% من 5%، بينما خفض «باركليز» توقعاته للنمو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.3%. أما «ستاندرد تشارترد» فقد خفض التوقعات إلى 5% من 5.3%.