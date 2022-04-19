أظهر تقرير من مجموعة «أوبك+»، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس الماضي، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب.وبين التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.وبحسب البيانات، فإن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157% في مارس، من 132% في فبراير.وفي وقت سابق، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو القادم فصاعدا.وذكرت الوكالة، التي تتخذ من (باريس) مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط:«نفترض أن الخسائر في أبريل ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع إنتاج المصافي الروسية وعزوف المشترين».وتابعت: «اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية)، إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ».