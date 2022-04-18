ارتفعت أسعار النفط؛ بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا؛ ما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا.وزادت التعاقدات الآجلة لخام برنت، دولارين إلى 113.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.وتراجعت أسعار النفط (الخميس) الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ درس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولار للبرميل، في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولار للبرميل.وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية (الأربعاء)، ليغلقا على ارتفاع بنحو 4 دولارات.من جانبه، أشار اقتصاديون متخصصون في قطاع النفط إلى أن العوامل التي تدعم أساسيات الأسواق وتوازن العرض بالطلب أبقت الأسعار قرب 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي.