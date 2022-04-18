ارتفعت أسعار الذهب، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس الماضي، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2000 دولار للأوقية، ويأتي ارتفاع الذهب، بعد تحقيق المعدن الأصفر ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس الماضي مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي «كوفيد-19» وعمليات الإغلاق، رغم أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.