أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي.وقال بوتين: «العقوبات -التي فرضها الغرب- أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب».وطالب بالعمل بحذر لضمان الاستقرار الاقتصادي.وتأتي تصريحات بوتين فيما سمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم للبنوك ببيع الدولار نقدا للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقا في شهر مارس الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.