رفض رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 53.20 دولار للسهم.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 53.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، وبالنظر إلى آفاق النمو، وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض».

وتمتلك شركة المملكة في تويتر ⁦نحو ٥.٢٪؜.

وصرح إيلون ماسك: «تويتر لا يقدم حرية للتعبير، أريد الاستحواذ عليه ليكون منصة حقيقية لحرية التعبير».