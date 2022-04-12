ارتفعت أسعار النفط، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين، بعد أن خففت مقاطعة شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار كوفيد-19، في حين حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.وزاد سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03% إلى 101.46 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18% إلى 97.29 دولار للبرميل.وقالت شنغهاي: «إن أكثر من 7 آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة، إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما، وستقرر أي منها سترفع عنه القيود».وجاء ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا بسبب العقوبات أو الإجراءات الطوعية، وأنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الـ6 القادمة، في محاولة لتهدئة السوق، منها 180 مليون برميل ستسحب من المخزونات الأمريكية بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو القادم.