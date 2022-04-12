كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تعمل على اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية.وقال نوفاك:" عقدنا صفقات لبيع الغاز والفحم الروسي باليوان الصيني".وأضاف:" تدرس الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي حاليا اعتماد الروبل في سداد ثمن هذا الغاز، كما نسمع تصريحات مختلفة، فهناك من وافق بالفعل على هذا النهج، وهناك دول تدرس الخطوة". وأعرب نوفاك عن قناعته بأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي ستجري وفق الطريقة التي حددها الرئيس الروسي.وقبل أيام عبر نوفاك عن ثقته بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أبدت موافقتها على القرار الروسي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي. وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.يُذكر أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل الجاري.