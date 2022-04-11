ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1961.70 دولار؛ بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا. وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.وقفزت أسعار البلاديوم بنحو 5% أمس، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روسيا.وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 25.03 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم إلى 2534.40 دولار للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7% إلى 991.14 دولار.