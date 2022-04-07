كشف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن شركات الطيران ستُحَمِّل الركاب ارتفاع أسعار النفط عبر رفع أسعار التذاكر على نحو سريع نسبيا، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستؤثر سلبا على توقعات القطاع بأكمله في 2022.وقال: «الارتفاع فاقم التوقعات التي كان من المتوقع بالفعل أن تشمل خسارة على مستوى الصناعة في عام 2022، رغم أن بعض شركات الطيران ستحقق ربحا في الوقت الذي يمر فيه العالم بانتعاش غير متكافئ».وأضاف: «حركة الركاب العالمية انتعشت في فبرايرالماضي مع تراجع تأثير متحور أوميكرون خارج آسيا، ولم تظهر حرب أوكرانيا بعد في البيانات الشهرية».وأشار إلى أن شركات الطيران والمطارات تتحرك لمعالجة نقص الموظفين بعد زيادة الطلب، لكن بعض العوامل كانت خارجة عن سيطرتها.يذكر أنه في فبراير الماضي، بلغت حركة الركاب 54.5%، من المستويات المسجلة في الشهر نفسه عام 2019، ارتفاعا من 50.6% في يناير الماضي، ولكن أقل من 55.1% في ديسمبر الماضي. وبلغت أحجام الشحن 111.9%.وتكافح شركات الطيران لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي خطوة تصفها موسكو بأنها عملية عسكرية خاصة.