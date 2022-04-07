فيما اكتست منصات تداول العملات الرقمية اللون الأحمر، ارتفعت خسائر السوق لتصل إلى نحو 124 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات.وتأتي هذه الخسائر على خلفية قيام السلطات الألمانية والأمريكية بتفكيك أكبر «منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا»، وتمت مصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.وتعد منصة هيدرا أكبر سوق غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلمة والتي تخدم الأسواق المتحدثة باللغة الروسية.وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، وواجهت مثل هذه الشبكات ضغوطا متزايدة بعد طفرة في وتيرة استخدامها أثناء جائحة فايروس كورونا.وعلى صعيد التداولات وخلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.8% خاسرة نحو 123.9 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2126.7 مليار دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 2002.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة «بيتكوين»، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 5.3% خاسرة نحو 2445 دولارا وذلك بعدما انخفض سعرها من مستوى 45872 دولارا في تعاملات أمس، إلى نحو 43427 دولارا في تعاملات اليوم.كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5.2% لتخسر نحو 45.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 871.1 مليار دولار إلى نحو 825.3 مليار دولار.وسجلت عملة «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6.7% خاسرة نحو 231 دولارا بعدما انخفض سعرها من 3445 دولارا إلى نحو 3214 دولارا.كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.5% فاقدة نحو 26.9 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 414 مليار دولار إلى نحو 387.1 مليار دولار.وفيما استقرت عملتا «تيزر» و«يو إس دي» عند مستوى 1 دولار، استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 82.4 مليار دولار، و51.07 مليار دولار.وفيما حلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.5% خاسرة نحو 20.39 دولار بعدما نزل سعرها من 449.02 دولار إلى نحو 428.63 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 4.5% خاسرة نحو 3.4 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 74.1 مليار دولار إلى نحو 70.7 مليار دولار.