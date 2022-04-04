ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14٪ خلال مارس الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس، وهو أقل بقليل من التوقعات، لكنه بلغ أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة في أواخر العام الماضي. وقال معهد الإحصاء التركي: «إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.46٪ على أساس شهري، مقارنة مع أحد توقعات الاستطلاعات، التي أشارت إلى أنه سيصل إلى 5.7٪. أما سنوياً، فكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 61.5٪». وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9.19٪ على أساس شهري في مارس، بزيادة سنوية قدرها 114.97٪.