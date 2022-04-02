أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، أن الاقتصاد الروسي محاصر؛ بسبب العقوبات الغربية، معتبرا أن الانتعاش القوي الحالي للروبل لا يعني الكثير.وقال المسؤول: «روسيا محاصرة وهي في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا، وروسيا واحدة من أقل البلدان تجهزا في العالم للعمل كاقتصاد مغلق؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من المواد الخام».وأضاف: «روسيا تعاني تداعيات وخيمة جراء العقوبات الغربية التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءا».وقدّر المسؤول الأمريكي، أن الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10% هذا العام.كما قلل من تأثير الانتعاش القوي الأخير للروبل الذي استعاد مستواه قبل بدء الغزو عند 86 روبلا للدولار رغم العقوبات المالية الصارمة ضد روسيا.واعتبر المسؤول في وزارة الخزانة أن التضخم المرتفع في روسيا يعني أن الروبل «آخذ في الضعف». ونوه إلى فرض روسيا قيودا صارمة لحماية عملتها، وهو ما يفسّر -حسب رأيه- سعر الصرف المعروض.