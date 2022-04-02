كشف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب، الأمر الذي يدل عليه تعزيز مواقع الروبل الروسي.وقال مورافيتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، اليوم: «العقوبات التي فرضناها حتى الآن على روسيا لا تعمل».وأشار إلى أن الدليل هو أن سعر صرف الروبل عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العدوان الروسي على أوكرانيا، موضحا أن «ذلك يعني أن خطواتنا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها من قبل الزعماء الأوروبيين».ووصف مورافيتسكي المطالبة الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل بالروسي بأنه ابتزاز، قائلا إن «وارسو لن تستسلم له».وعما إذا كانت بولندا ستدفع ثمن الغاز بالروبل، نوه مورافيتسكي إلى أن هذا لن يحدث: «إذا تم استخدام مثل هذا السيناريو ضد بولندا، فلن نستسلم لهذا الابتزاز، وأدعو المستشارين الألماني والنمساوي وغيرهما من الساسة إلى عدم الاستسلام لهذا الابتزاز.. الجانب الروسي يريد من خلال تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل تجنب العقوبات الأوروبية».