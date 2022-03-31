أعلنت وكالة سبوتنيك، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما عن تجارة الغاز مع الدول التي وصفتها بأنها «غير الصديقة».ونقلت الوكالة عن بوتين القول، إنه سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل.وأضاف بوتين: «على الدول الغربية فتح حسابات في البنوك الروسية لتتمكن من شراء الغاز من روسيا».وأشار إلى أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى «الدول غير الصديقة» ستدخل حيز التنفيذ في أول أبريل القادم.واتهم بوتين الدول الغربية بمحاولة إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها، منوها إلى أن «أوروبا تواجه تراجعا صناعيا وفقدانا للوظائف على نطاق واسع بسبب الإجراءات الأمريكية». وتابع «جميع العقوبات ضد روسيا كانت معدة مسبقا وكان سيتم فرضها على أي حال».وذكر بوتين بقوله: «لا ننوي بيع الغاز مجانا أو الانخراط بأعمال خيرية، تصدير الغاز بالروبل سيعزز الاقتصاد الروسي، وسيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي، إذا رفضت الدول الدفع بالروبل، والشركات الروسية احترمت التزاماتها وعلينا الرد على انتهاكات الغرب».وطالب الرئيس الروسي بوضع خطط طويلة المدى لتنمية اقتصاد بلاده وتحريره من أي تأثير خارجي.ولفت إلى أنه «لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانا، هذا الأمر ببساطة مستحيل، ويمكن دفع ثمنه فقط بالروبل، كما يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير والوضع المتغير تماماً، الذي نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا وأيضا، وبالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل».