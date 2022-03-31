اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الأمريكية، اليوم، بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأمريكيون أسعارا مرتفعة للبنزين.وأشار إلى أنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.وقال: «هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم»، لافتا إلى أنه وجه بسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الإستراتيجي النفطي لمدة 6 أشهر».وفي وقت سابق، أفاد بيان رسمي، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت خطة للسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.وستطلق الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.