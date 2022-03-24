كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة اليوم (الخميس)، أنه تم الاتفاق على ألا تشمل العقوبات قطاع الطاقة الروسي، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا بشكل سريع.وفي رد على ربط روسيا الدفع مقابل واردات الطاقة الروسية بالروبل، قال المستشار الألماني: «إن العقود مع روسيا تحدد استخدام اليورو والدولار مقابل الغاز وليس العملة الروسية».ولفت إلى الآثار الاقتصادية «الوخيمة» للحرب في أوكرانيا، قائلاً: «نشعر بتأثير الحرب على أسعار الطاقة والغذاء».وكانت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد أوضحت أن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظرا محتملا من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وأن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.