كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.وتهدف خطة تزويد الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الصحيفة، إلى مساعدة الكتلة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت اليوم (الخميس) عن مسؤولين توقعهم بأن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مبادرة بشأن إمداد أوروبا بالغاز.وفي زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز وحدة الغربيين، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إلى بروكسل؛ لحضور 3 قمم لحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، التي ستركز على الأزمة والحرب في أوكرانيا.