صعدت أسعار الذهب اليوم (الخميس) لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ زادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم والغموض حول الحرب في أوكرانيا.وصعد الذهب 0.8% إلى 1958.75 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس الجاري.كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1954.80 دولار للأوقية.وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك المزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.وأشار محللون إلى أن الذهب، الذي لا يدر عائدا، يميل إلى أن يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، لكن الصراع المتصاعد في أوكرانيا وزيادة أسعار النفط أضاف للضغوط التضخمية القائمة وساعد في وضع أرضية دعم ثابتة لأسعار الذهب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3% إلى 25.65 دولار للأوقية. وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1021.38 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2512.03 دولار للأوقية.