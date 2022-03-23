وجهت هيئة المعايير الإعلانية البريطانية تحذيراً إلى أكثر من 50 شركة تروّج للعملات المشفرة بضرورة تصويب إعلاناتها المضللة خلال الشهرين القادمين، وإلا ستخضع لتدابير قانونية صارمة، مثل المقاضاة أو الغرامات أو الإغلاق القسري.

وقالت الهيئة: «إن على جميع الإعلانات أن تنص بوضوح على أن الأصول المشفرة غير منظمة في بريطانيا، وأن أي أرباح قد تخضع لضريبة أرباح رأس المال وأن قيمة استثمارات في العملات المشفرة يمكن أن تنخفض أيضاً».

يذكر أن العملات المشفرة أصبحت أحد اللاعبين في الحرب الروسية - الأوكرانية، وسرعان ما تبين أن هذه العملات من بين الوسائل التي يجري استخدامها على الأرض في هذه المواجهة.