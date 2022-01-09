يُطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، غداً الاثنين، النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمشاركة وفود 196 دولة، وتستمر الفعاليات من 10 إلى 13 يناير 2022.

ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى منذ أمس الأول، للإسهام في ورش العمل التحضيرية.

وكشفت إدارة المنتدى عن تلقي أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من قارات (أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية)‪.‬

وحددت إدارة منتدى شباب العالم مجموعة المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، إضافةً إلى الشباب ذوي الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل‪.‬

وتتيح إدارة المنتدى للشباب المشاركة في الفعاليات من خلال حزمة خيارات منها (عضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل) اعتماداً على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ومراجعة السيرة الذاتية، ودوافع الرغبة في الحضور، والفيديوهات، والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين‪.‬

وحرصت إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، إضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، والمتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة‪.‬

ويعد منتدى شباب العالم حدثاً عالمياً يقام بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، برعاية الرئيس المصري، وبدأت دورته الأولى عام 2017.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام ومحبة من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، باعتبارها منصةً دولية لمناقشة قضايا الشباب‪.